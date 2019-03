Burkina Faso: Savary Gold lance son programme d’exploration de 2019 à Karankasso

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Savary Gold a lancé un programme d’exploration de 2 millions $ sur son projet aurifère Karankasso, au Burkina Faso. Le programme consistera en 7 365 m de forage à la moto-tarière et 15 700 m de forage à circulation inverse.

«Au cours de ce programme, nous complétons et définissons systématiquement plus de 10 zones minéralisées. De plus, nous continuons à développer de nouvelles cibles de bonne qualité avec les données de la tarière et des interprétations géologiques affinées.», a déclaré le PDG Don Dudek.

Le programme est en cours d'exécution alors même que la compagnie travaille à la conclusion d'un accord contraignant pour officialiser l'intérêt exprimé par la compagnie canadienne SEMAFO pour l'acquisition de Savary.

