Avanti Communication Group a officiellement lancé ses opérations en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - L’opérateur de télécommunications par satellites, Avanti Communications Group, a annoncé le 29 août 2018, le lancement officiel de ses opérations en Afrique du Sud. A travers ce démarrage d’activités, l’entreprise qui capitalise sur le succès de ses précédents satellites à haut débit et sur le tout dernier lancé en avril 2018, le HYLAS 4, se réjouit des opportunités d’affaires qui s’offrent à elle dans les niches de marchés des particuliers, des entreprises et même des opérateurs de téléphonie mobile.

Pour Christian Georgeson, le directeur du marketing chez Avanti, « grâce à notre connectivité haut débit fiable, nous apportons l’ère du numérique aux gens, nous pensons que tout le monde a le droit de devenir citoyen numérique, en particulier dans les régions les plus reculées d’Afrique».

«Nous disposons de stations terriennes de passerelles hautement redondantes, assurant une disponibilité de 99,8% et nous avons construit des passerelles dédiées en Afrique du Sud, ce qui permet aux données d’atterrir dans le pays. En plus de nos satellites et infrastructures au sol, Avanti s’engage à créer des emplois locaux dans les secteurs de l’espace, des TIC, de l’ingénierie et des communications.», a-t-il ajouté.

Brenden Pronk, le directeur des ventes et directeur national pour l'Afrique australe, a souligné qu’en Afrique du Sud, les investissements d’«Avanti vise la réduction de la fracture numérique en permettant et en facilitant la connectivité avec les fournisseurs existants afin de combler les lacunes existantes dans le secteur ».