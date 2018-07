Viettel intéressée par le marché télécoms éthiopien, tout comme MTN et Vodacom

(Agence Ecofin) - Viettel, le groupe télécoms vietnamien, a dévoilé son intérêt pour le marché de télécoms éthiopien. Celui-ci découle de l’ouverture prochaine du capital de l’opérateur historique Ethio Telecom aux investisseurs étrangers, annoncée par le gouvernement, le 05 juin dernier. Selon une source que cite Reuters, la société de télécoms considérera toutes les options proposées par le gouvernement éthiopien si elles sont compatibles avec sa stratégie d’investissement.

L’Ethiopie, en Afrique, est l’un des rares marchés télécoms qui soient demeurés entre les mains de l’Etat. La concurrence n’a de ce fait pas évolué. Bien que les nouvelles technologies y soient déjà présentes, l’absence d’une diversité d’offres et de prix représente toujours un obstacle conséquent à une pleine expérience télécoms des consommateurs. L’ouverture du capital de l’opérateur historique, bien qu’elle soit une avancée dans le monde des affaires, ne représente pas un grand bouleversement pour les consommateurs qui ne bénéficieront toujours pas d’une liberté de choix.

La collaboration entre le gouvernement éthiopien et le grand groupe de télécoms qui sera finalement choisi - MTN et Vodacom sont également intéressés - aura toutefois un impact sur le niveau d’accès des populations aux services et leur qualité. Viettel qui revendique une grande expérience dans le déploiement de réseau et la fourniture de services de télécoms, estime qu’elle pourrait contribuer au développement du marché télécoms éthiopien qui enregistre près de 68 millions d’abonnés pour une population de 107 millions de personnes.

