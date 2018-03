orange-rdc-solidaire-des-orphelins-de-mitendi

(ORANGE RDC) - Ce 30 mars 2018, une délégation du personnel féminin d’Orange RDC, sous l’impulsion de la Fondation Orange, s’est rendue dans deux orphelinats du quartier de Mitendi dans la commune de Mont-Ngafula. Pendant cette visite, cette délégation a pu s’entretenir avec les responsables des orphelinats Compassion et Sourire d’enfant et surtout discuter avec leurs pensionnaires. Chaque visite a été ponctuée par une remise de dons notamment des objets de première nécessité (matelas, draps, seaux,…), de la nourriture (farine, huile, boissons,…), des meubles (tables, chaises….) et des jouets (ballons de football, poupées…).

Cette action de solidarité résulte de la volonté des femmes, employées d’Orange RDC, de venir en aide aux plus démunis. En mars 2017, cette solidarité s’était déjà exprimée par une visite au Centre Maitumani où avait eu lieu une remise de dons en nature et un appui financier notamment la prise en charge des formations du Centre en 2017.

L’orphelinat Compassion compte 34 pensionnaires essentiellement des mineurs dont un bébé recueilli en décembre 2017. Il est dirigé par Mme Umba Pholo Hélène qui a été ravie du soutien d’Orange RDC. 18 pensionnaires vivent à l’orphelinat Sourire d’enfants, pour la plupart ce sont des bébés comme l’a précisé Mme Nzau Dimbenza.

Depuis 2013, la Fondation Orange apporte déjà son soutien aux communautés de la RDC à travers plusieurs Organisations Non Gouvernementales, œuvrant dans les secteurs de la santé et de l’éducation, parmi lesquelles figurent SOS Enfants avec qui la Fondation a pu ouvrir un Village Orange à Kabweke comprenant une école, un point d’eau ainsi qu’un centre de santé et est en train d’en construire deux autres à Njiapanda Bella en Ituri et au Sud Kivu à Mudusa. Orange, au travers sa fondation vise la lutte contre les facteurs d’exclusion dans les divers domaines essentiels au développement de la RDC.

A propos d’Orange RDC

