Airtel Madagascar étend son réseau de distribution en ouvrant un nouveau shop à Besarety

(AIRTEL MADAGASCAR ) - C'est dans le quartier de Besarety qu’Airtel Madagascar vient d'inaugurer son nouveau Shop. Le 30 Mars 2018, une délégation d’Airtel conduite par Dina Mallet, Directeur des ventes et de la distribution, s’est rendue sur les lieux en compagnie du Directeur Général du SCAM, le partenaire d’exploitation ainsi que les autorités publiques pour procéder à l’ouverture officielle de ce nouvel espace.

« Ce nouveau Shop s’inscrit dans la matérialisation de nos promesses qui est de renforcer notre proximité avec nos millions d’abonnés, et leur offrir des services de communications simples, innovants et accessibles » a déclaré Dina Mallet, Directeur des ventes et de la distribution.

L’ouverture de ce Shop matérialise la continuité du déploiement du réseau Airtel sur tout le territoire. En effet, le Shop de Besarety vient s’ajouter au compteur de près de 1500 points de vente de l’opérateur dans tout Madagascar. D’autres Shops seront encore inaugurés très prochainement afin d’offrir aux abonnés une expérience client inoubliable dans des espaces conviviaux et spacieux. Une équipe de professionnels compétents sont à l’écoute des clients au quotidien pour répondre à leurs différents besoins.

Tous les clients peuvent dorénavant bénéficier des services clients d’Airtel dans le nouveau shop de Besarety, à savoir : la configuration de téléphone, le déblocage des cartes SIM… Parmi les services disponibles dans ce nouveau shop figurent également l’ouverture de compte, dépôt, retrait via Airtel Money, la vente de SIM, le remplacement de SIM en 4G, la vente d’équipements : smartphones, routeurs, clés internet…et bien sûr de recharges.

L’ouverture de ce nouveau shop est le premier de cette année. Pour partager cette joie avec ses clients, Airtel Madagascar offrira de nombreux cadeaux jusqu’à la fin du mois : remplacement gratuit des SIM, choix de numéro offert, un cadeau de 1000Ar de recharge pour tout achat de SIM, et autant de surprises pour tout achat de téléphone.

Fidèle à ses valeurs de dynamisme, de respect et de solidarité, l’ouverture de ce nouveau Shop symbolise la détermination du troisième opérateur mobile mondial à innover pour faciliter le quotidien des Malgaches.