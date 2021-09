Orange Côte d’Ivoire accompagne les réflexions autour de « l’Afrique augmentée »

(ORANGE CÔTE D’IVOIRE) - L’African Digital Week s’est clôturé ce vendredi 17 Septembre au Boulay Beach Resort (BBr) à Abidjan. Porté par l’Union des Télécommunication de Côte d’Ivoire (l’UNETEL), ce forum, le grand rendez-vous annuel du numérique en Côte d'Ivoire, vise à mobiliser, valoriser et mettre en réseau les acteurs du digital sur le continent. Orange Côte d’Ivoire, opérateur engagé dans la promotion de l’inclusion numérique était partenaire de cette seconde édition qui avait pour thème « l’Afrique Augmentée ».

Orange Côte d’Ivoire opérateur engagé dans la promotion et le développement de l’écosystème numérique accompagne les acteurs du secteur par de nombreux canaux. Ce soutien est aussi bien technique, avec la formation et les programmes de l’Orange Digital Academy que financier, grâce au fonds d’investissement Orange Venture ou commercial avec de la mise en relation et l’accès à l’ensemble de l’écosystème du groupe Orange avec Orange Fab.

L’accompagnement de grands évènements qui mettent en avant le digital tels que l’African Digital Week matérialise également cet engagement de l’opérateur. Ce grand rendez-vous annuel du numérique en Côte d'Ivoire, ayant pour thème « l’Afrique augmentée », a permis de favoriser le brassage d’expériences et de compétences à travers différents panels auxquels des acteurs de premiers plans d’Orange Côte d’Ivoire ont participé afin de partager leurs expertises. Ce forum était ainsi l’occasion d’explorer et trouver des voies inédites pour accroître l’impact du numérique dans l’accélération du développement social et économique du continent.

Présent, Habib Bamba, Directeur de la Transformation du Digital et des Médias d’Orange Côte d’Ivoire a déclaré, « en tant que sponsor principal de l’African Digital Week, nous nous devions d’être présent. Nous travaillons tous les jours pour créer un écosystème numérique fort afin de contribuer à l’essor des champions de demain ».

Didier Any, Manager d’Orange Fab, souligne que « l’African Digital Week est l’un des évènements les plus important dans l’écosystème. Il permet à tous les acteurs de se retrouver, de discuter et de mettre en lumière les difficultés que nous pouvons rencontrer au quotidien dans nos activités et aborder des solutions. »

