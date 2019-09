Soudan : Sudasat veut lancer son service de connectivité adossé sur le satellite Arabsat A6 le 1er novembre 2019

(Agence Ecofin) - Le groupe Sudatel Telecom compte lancer son service de connectivité Internet adossé sur les capacités du satellite Arabsat 6A le 1er novembre 2019. Khalid Ehaimer, le directeur général de sa filiale Sudasat, l’a dévoilé dans un entretien accordé au site satelliteProMe. Il s'agit du fruit d'un partenariat signé, en avril 2019, avec Arabsat afin d’utiliser ses répéteurs en bande Ka.

« Nous avons l'intention de changer la manière dont nous faisons les affaires au Soudan […] Avec les bandes Ka et C et Ku, nous espérons pouvoir proposer une gamme de services plus large à nos clients. Nous ne voulons pas simplement être un fournisseur de services ; nous voulons être connus comme un opérateur de réseau VSAT […] la bande Ka est une évolution et peut être gérée via des terminaux plus économiques et plus petits. Nous pourrons atteindre des zones impossibles à atteindre auparavant, y compris le nord-ouest du Soudan. Nous espérons atteindre 100 % de la population soudanaise et offrir des services à un tiers du prix actuel », a déclaré Khalid Ehaimer.

Avec la bande Ka, Sudasat annonce le lancement de nouveaux services tels que WiFiSAT, ProSAT, VoIPSAT, IoTSAT, NomadSAT et GoSAT.

« Nous ne pouvions pas les déployer auparavant avec la bande C, car c’était une proposition coûteuse. La bande C est d’abord une ressource limitée, et la nature de la technologie la rend plus chère. La maintenance d'un satellite en bande C est énorme pour un opérateur et le coût par MHz est très élevé », a expliqué Khalid Ehaimer.

