Tanzanie: Millicom, après confirmation de sa propriété sur Tigo par la justice, annonce son introduction prochaine sur la bourse

(Agence Ecofin) - Simon Karikari (photo), le directeur général de Tigo Tanzania, a déclaré dans un entretien accordé à Bloomberg que la filiale du groupe télécoms luxembourgeois, Millicom International Cellular SA (MIC), introduira une partie de son capital sur la Dar es Salaam Stock Exchange (DES) dans un « futur proche ». Cette prochaine évolution découle de la résolution en faveur de MIC, de la bataille juridique sur la propriété de l’entreprise. En juillet dernier, la Cour d’appel de Tanzanie a en effet indiqué que MIC est le réel propriétaire de Tigo.

La procédure d’introduction en bourse de Tigo est bloquée depuis février 2017. L’Autorité des marchés financiers et des valeurs mobilières (CMSA) avait décidé le 22 février, de la suspendre après une plainte déposée par les sociétés Golden Globe International Services Ltd et Quality Group Ltd of Tanzania. Via leur conseil, le cabinet d’avocat britannique, Brick House Law Associates, elles revendiquaient 99% de part de la compagnie, acquis en 2014 pour 13 milliards de shillings (5,8 millions de dollars US) et s’insurgeaient contre l’introduction en bourse de 25% de Tigo Tanzanie sans leur consentement préalable.

Le même mois, MIC avait contre-attaqué en réclamant aussi le même nombre d’actions de la société télécoms. La bataille juridique passée, Simon Karikari a souligné que « Tigo Tanzania est engagée à respecter les exigences de la bourse fixées par le gouvernement ».