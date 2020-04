Afrique du Sud: comme Vodacom, MTN réduit à son tour ses coûts data après un accord avec le régulateur de la concurrence

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN South Africa a conclu un accord avec la Commission de la concurrence d’Afrique du Sud (CCSA) le 30 avril 2020. Il porte sur la réduction par la société télécoms des coûts de son service data.

Dès le 1er mai 2020, le prix des forfaits prépayés de 30 jours sera plus bas ; le coût du forfait mensuel de 1 Go (gigaoctet) est ramené de 140 rands à 99 rands. La compagnie offrira également à tous ses clients un accès détaxé à un maximum de 500 sites web d'organismes d'utilité publique et à d'autres axés sur l'éducation, les soins de santé et le recrutement. MTN a également accepté de permettre à tous ses clients de gérer sans frais leur utilisation des données via son service supplémentaire pour données non structurées (USSD) et via son site Web.

La signature de MTN avec la CCSA intervient un mois après la signature d’un accord similaire entre Vodacom et le régulateur de la concurrence. Il avait abouti à la réduction de 30% des coûts d’accès à Internet sur le réseau de l’opérateur télécoms dès le 1er avril 2020.

Les actions entreprises par Vodacom et MTN résultent des menaces de sanctions brandies en décembre dernier par la Commission de la concurrence qui dénonçait la cherté des forfaits data des deux opérateurs, surtout dans le segment du prépayé. La CCSA qualifiait d’ailleurs de discriminatoires les coûts data pratiqués par les deux entreprises, car ils portaient davantage préjudice au pouvoir d’achat des consommateurs à petits revenus, principaux consommateurs de la data prépayée.

La Commission, qui a également conclu des accords sur les prix de la data avec les opérateurs Cell C et Telkom, annonce qu’elle va maintenant se concentrer sur le cadre réglementaire et législatif, ainsi que sur le développement d'une connexion Wi-Fi publique gratuite et d'une infrastructure à large bande alternative.

Lire aussi:

11/03/2020 - Afrique du Sud : Vodacom annonce une baisse des tarifs data à compter du 1er avril 2020

12/09/2018 - Afrique du Sud : l’Icasa envisage de réguler les coûts de l’accès à Internet pour mettre fin aux plaintes des consommateurs

05/09/2017 - Afrique du Sud : Des mesures régulatrices pour faire chuter le coût de la data annoncées pour octobre prochain

20/10/2016 - Afrique du Sud: Les abonnés télécoms de plus en plus déçus par la data mobile, selon une étude de Consulta