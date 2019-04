Côte d’Ivoire : le Collège Moderne de Samatiguila accueille une salle multimédia offerte par la Fondation MTN CI

(MTN COTE D’IVOIRE) - La Fondation MTN CI a remis, le mardi 09 avril 2019, les clés d’une salle multimédia aménagée au Collège Moderne de Samatiguila. Equipée de 31 ordinateurs de bureau, connectés à l’internet haut débit gratuitement pendant deux années, et d’une imprimante, cette salle fait partie des quatre salles inaugurées par la Fondation MTN Côte d’Ivoire en 2019 dans le cadre de son programme « Génération Numérique ».

Pour rappel, les quatre établissements bénéficiaires du programme « Génération Numérique » qui sont inaugurées en 2019 sont le Lycée Moderne de Dabakala, le Lycée Moderne de Botro, l’Université de Man et le Collège Municipal de Samatiguila.

Grâce à ce don, les élèves et les enseignants du Collège Moderne de Samatiguila pourront d’une part se connecter à internet et d’autre part avoir accès aux connaissances et contenus pédagogiques dont ils ont besoin. Ils se familiariseront également à l’utilisation de l’outil informatique.

Au nom de la Fondation MTN, M. Rene YEDIETI, Administrateur de la Fondation MTN CI, a rappelé que « le programme Génération Numérique est une initiative majeure visant à faciliter l’accès des élèves et des enseignants à Internet. Nous exhortons les responsables du Lycée à en faire bonne usage et à apporter l’encadrement nécessaire aux utilisateurs ».

En retour, le Directeur Régional de l’Education Nationale a remercié la Fondation MTN pour cette initiative qui vise à réduire la fracture numérique dans le système éducatif de la Côte d’Ivoire, et s’est engagé à accompagner le Collège afin d’en faire un bon usage.

Depuis 2007, la Fondation MTN Côte d’Ivoire est pionnière dans l’installation de salles multimédia connectées à internet clés en mains en vue d’initier les élèves et étudiants aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et contribuer à développer les applications numériques de l’enseignement en Côte d’Ivoire.

Le budget alloué à la Fondation MTN Côte d’Ivoire pour l’année 2018 s’élevait à 473 millions de FCFA dont 60 % est investi dans l’Éducation.

ACTIONS ET VALEUR DU DON DE LA FONDATION MTN COTE D’IVOIRE

Aménagement et réhabilitation d’une salle multimédia au Collège Moderne de Samatiguila

Don de trente et un (31) ordinateurs de bureau et de d’une (1) imprimante

Connexion à internet haut débit gratuite pour deux ans renouvelables

Valeur totale du don : 22 350 000 F CFA

