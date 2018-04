Algérie: Ooredoo obtient l’aval de l’ARTP pour lancer sa 4G dans les 16 wilayas restantes

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo Algérie annonce l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de régulation des télécommunications et de la poste (Artp) pour déployer son service 4G dans les 16 wilayas restantes du pays où il est encore absent. L’approbation du régulateur télécoms découle de sa confirmation que l’opérateur télécoms a satisfait aux obligations de couverture et de qualité de service, dans les 32 premières wilayas du pays.

En acquérant l’autorisation d’exploiter sa licence 4G en septembre 2016, Ooredoo, tout comme Djezzy et Mobilis, avait chacun, cinq wilayas prioritaires et onze wilayas secondaires dans lesquelles déployer le service 4G ; soit 48 wilayas. À travers ce calendrier de déploiement minimal de la 4G, étalé sur cinq années, le gouvernement visait une mise en commun des réseaux des différents opérateurs pour offrir de manière efficace et rapide, la 4G sur tout le territoire national.

Mais Ooredoo, au regard des nombreuses opportunités d’affaires que représente le haut débit, a vite fait de boucler le déploiement du sien dans ses wilayas prioritaires. En janvier 2017, il a demandé et obtenu de l’Artp, l’autorisation de se lancer à la conquête de nouvelles wilayas, en plus des secondaires. Grâce à la nouvelle autorisation obtenue il y a peu de l’Artp, le réseau 4G d’Ooredoo sera bientôt présent dans les 48 wilayas d’Algérie.