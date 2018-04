Airtel fête ses 20 ans aux Seychelles

(AIRTEL SEYCHELLES) - L'entreprise de télécommunications Airtel Seychelles a célébré ses 20 ans d'existence dans le pays, avec la présentation de U900, sa nouvelle technologie de réseau, et le lancement de la solution d’abonnement postpayé I-DEAL.

Ont participé à la cérémonie, le vice-président Vincent Meriton; la Ministre de l'emploi, de l'immigration et de la condition civile, Myriam Telemaque; le ministre de l'éducation et du développement des ressources humaines, Joel Morgan; le secrétaire principal à la technologie de l'information et des communications, Benjamin Choppy; le secrétaire principal à l'immigration et à l'état civil Alain Volcere; le chef du gouvernement à l'Assemblée nationale Charles Decommarmond ainsi que des membres du corps diplomatique, du personnel d'Airtel et d'autres invités.

Amadou Dina, directeur général d'Airtel, a inauguré la cérémonie en retraçant le parcours d'Airtel aux Seychelles, première entreprise à lancer des services mobiles prépayés en 1999, puis à développer son réseau en 3G et 4G.

Le vice-président Meriton et M. Dina ont également dévoilé le logo du 20ème anniversaire qui sera utilisé tout au long de la période de célébration.