MainOne apporte la connectivité en Côte d’Ivoire

(MAINONE) - Après le lancement de son système de câble sous-marin et de son Data Center en Côte d'Ivoire, en Novembre dernier, MainOne, principal fournisseur de solutions de communication en Afrique de l'Ouest, a lancé la fourniture de ses services dans le pays ainsi que dans d’autre pays en l'Afrique de l'Ouest.

Avec une station d'atterrissement située en zone franche au VITIB à Grand-Bassam, la société MainOne, continue d'être à la hauteur de sa réputation dans la région en tant que premier fournisseur de connectivité à accès ouvert. Dans le cadre de sa politique de mutualisation des infrastructures télécoms, la société MainOne a établi des interconnexions directes (Network to Network Interface) avec les principaux opérateurs d'infrastructures et de services télécoms en Côte d'Ivoire. Grâce à ces partenariats, les clients auront accès aux services de MainOne via un point de présence (PoP) à Abidjan assurant la liaison avec la station d'atterrissement du câble au VITIB pour la connectivité internationale.

Les partenariats avec les fournisseurs d’infrastructures de fibre optique, les opérateurs mobiles et les fournisseurs d’accès Internet facilitent non seulement l’accès aux solutions de connectivité de MainOne, mais également permettent aux clients, comme les banques et autres fournisseurs de services financiers (FSI) et les grandes entreprises, de se connecter et utiliser les services partagés du Data Center. Ces organisations sont donc en mesure de gérer le coût de la prestation de leurs services aux consommateurs en éliminant la nécessité d’investir dans des installations réseaux, en se connectant au réseau de MainOne interconnecté aux autres réseaux partenaires. En fin de compte, les consommateurs de services TIC en Côte d’Ivoire ont désormais le choix d’avoir accès à des services de connectivité plus fiables et plus abordables.

De plus, le nouveau Data Center de MainOne, neutre, est opérationnel pour fournir des services aux entreprises qui requièrent un environnement hautement sécurisé et fiable pour leurs infrastructures informatiques. Le Data Center de MainOne offre des services de colocation avec une gestion et une surveillance 24h/24 et 7j/7 avec un système de refroidissement, d'alimentation et un système pour les services critiques.

S’exprimant sur les attentes pour la Côte d’Ivoire, Etienne Kouadio Doh, General Manager Francophone de MainOne a déclaré : « Notre partenariat avec les opérateurs locaux réaffirme notre engagement à stimuler le développement de l’écosystème technologique dans le pays grâce à des services de connectivité abordables et omniprésents. Nous continuons de faire progresser notre réseau et nos services afin de contribuer à la croissance inclusive de l’économie locale tout en plaçant MainOne comme le partenaire de référence avec un réseau ouvert à tous qui veut améliorer la qualité des services TIC pour mieux servir les Fournisseurs d’accès Internet (FAI), les entreprises, le secteur public et les services financiers en Afrique de l’Ouest ».

www.mainone.net/francophone/