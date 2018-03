Le personnel d’Orange RDC donne son sang en faveur des drépanocytaires

(ORANGE RDC ) - Le 28 mars 2018, dans sa démarche d’entreprise citoyenne et responsable, Orange RDC, de la direction générale à son personnel, a effectué un don de sang pour soutenir le programme de santé maternelle et infantile consacré aux drépanocytaires dans lequel elle se trouve engagée par le biais de la Fondation Orange grâce à son partenaire, l’Institut Européen de coopération et de développement ,l'IECD .Ce programme consiste à accompagner les femmes enceintes jusqu'au dépistage de leur nouveau-né et est mené par la PAVODED,(Plateforme d’Appui, de Formation et de Veille sur la Drépanocytose) au sein du centre hospitalier Monkole.).

En ce mois de mars, Orange RDC a encadré ceux de ses collaborateurs souhaitant accompagner de façon bénévole ce projet de la Fondation Orange venant en aide aux drépanocytaires en organisant dans ses bureaux une campagne de Don de sang bénévole car les malades atteins de drépanocytose ont souvent recours à la transfusion . Il est à noter que la compagnie a déjà eu à organiser une telle activité de Don de sang en 2017 avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

Première maladie génétique dans le monde, la drépanocytose atteint jusqu’à 2% des nouveau-nés chaque année en RDC. Un dépistage néo-natal, l’administration précoce d’un traitement et le suivi des patients permettent d’améliorer l’espérance de vie et les conditions d’existence de ces nouveau-nés. C’est un problème d’autant plus crucial que les drépanocytaires sont victimes d’une réelle exclusion sociale liée à l’ignorance et aux préjugés.

La drépanocytose est caractérisée par une mutation de l'hémoglobine, une protéine du sang. C'est une maladie d'origine génétique, se traduisant par une anémie chronique (www.doctissimo.fr). Le sang ainsi récolté servira aussi bien pour les malades que pour tout autre cas nécessitant une transfusion sanguine.

Depuis 2013, la Fondation Orange apporte déjà son soutien aux communautés de la RDC à travers plusieurs Organisations Non Gouvernementales, œuvrant dans les secteurs de la santé et de l’éducation, parmi lesquelles figurent SOS Enfants avec qui la Fondation a pu ouvrir un Village Orange à Kabweke comprenant une école, un point d’eau ainsi qu’un centre de santé et est en train d’en construire deux autres à Njiapanda Bella en Ituri et à Mudusa au Sud Kivu. Orange, au travers sa fondation vise la lutte contre les facteurs d’exclusion dans les divers domaines essentiels au développement de la RDC.

A propos d’Orange RDC

Orange RDC est une filiale à 100% du Groupe Orange et est présent en République Démocratique du Congo depuis octobre 2011. Elle compte 476 employés et près de 10 millions d’abonnés lui font confiance. Orange RDC est une des marques préférées de la population Congolaise et fait travailler indirectement des centaines de milliers de congolais dans la maintenance et le développement de son Réseau téléphonique et la Distribution de ses produits et services. Orange RDC participe au développement économique et humain de la RDC par son engagement, son excellence et sa proximité avec les populations congolaises.