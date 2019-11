Cameroun : avec 52 milliards FCFA de chiffre d’affaires, MTN domine le marché de la téléphonie mobile au 4e trimestre 2018

(Agence Ecofin) - Des données fournies par le régulateur camerounais des télécoms (ART) indiquent qu’au 4e trimestre 2018, les opérateurs concessionnaires du secteur ont réalisé un chiffre d’affaires global de 131,9 milliards FCFA.

Sur ce chiffre d’affaires global, l’opérateur MTN Cameroon s’en sort avec la plus grosse part : 51, 92 milliards FCFA. Dans le détail, MTN affiche 25,38 milliards FCFA dans le service voix ; 9,37 milliards FCFA dans le service internet, 4,14 milliards sur le Mobile Money et 13,024 milliards dans la rubrique baptisée « autres ».

Le suivant immédiat est Orange Cameroun. La filiale camerounaise d’Orange affiche un chiffre d’affaires de 50,5 milliards FCFA au cours du 4e trimestre 2018. Dans le détail, cet opérateur a engrangé 29,29 milliards FCFA dans le service voix ; 1,2 milliard sur internet (pratiquement neuf fois moins que MTN) ; 6,7 milliards FCFA sur le Mobile Money (plus deux milliards de plus que MTN) et 13,39 milliards de FCFA dans la rubrique « autres ».

Viettel occupe la troisième place avec un chiffre d’affaires de 15,8 milliards FCFA. Dans le détail, la filiale camerounaise de Viettel affiche un chiffre d’affaires de 11,39 milliards dans le service voix ; 4,16 milliards sur le service internet et 249,7 millions FCFA dans la rubrique « autres ».

Camtel, l’opérateur historique public du pays est dernier avec un chiffre d’affaires de 13,62 milliards FCFA, répartis entre les services voix et internet.

Sylvain Andzongo