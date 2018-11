Côte d’Ivoire : la Fondation MTN lance la deuxième édition du jeu-concours « Génération Numérique »

(MTN COTE D’IVOIRE) - Après le succès de la 1ère édition du «CHALLENGE GENERATION NUMERIQUE » dont la finale a eu lieu en mars dernier, la Fondation MTN CI et son partenaire « succes.assure.com », lancent la deuxième édition de cette compétition des élèves des établissements secondaires privés et publics de Côte d’Ivoire au cours d’une cérémonie ce mercredi 28 novembre 2018 au Lycée Classique d’Abidjan.

Après avoir fait la promotion de l’entreprenariat et des TICs au cours de l’édition 2017, la deuxième édition de cette année 2018 vise à susciter la pratique de la langue anglaise et l’usage des TIC à travers une œuvre artistique développée autour du thème : « No drugs at school » (Pas de drogues à l’école ».

A cet effet, du 18 décembre 2018 au 06 mars 2019, ce sont les élèves des 130 établissements secondaires publics et privés de l’enseignement général et professionnel ayant bénéficié d’un don de salles multimédia ou d’équipements informatiques de la FONDATION MTN, qui s’affronteront au cours des différentes étapes suivantes :

Les sélections: les équipes composées de 5 élèves devront répondre en 1 heure à un quizz en ligne sur la plateforme www.succes-assure.com. Les 150 questions à choix multiples porteront sur les disciplines suivantes: vocabulaire anglais, grammaire anglaise, Culture générale et les TIC. Cette étape permettra de sélectionner les 15 qui participeront à la prochaine étape.

La demi - finale: les 15 meilleures équipes qualifiées devront soumettre au vote, une œuvre artistique (sketch, comédie musicale, exposé, etc) filmée et présentée en anglais sur la plateforme www.succes-assure.com. Le thème à développer est “No drugs at school “

La demi - finale: les 15 meilleures équipes qualifiées devront soumettre au vote, une œuvre artistique (sketch, comédie musicale, exposé, etc) filmée et présentée en anglais sur la plateforme www.succes-assure.com. Le thème à développer est “No drugs at school “ La finale: Devant un jury, les 5 équipes finalistes qualifiées présenteront leurs œuvres artistiques qui seront jugées notamment selon le niveau d’expression en anglais, la conformité au thème et la pertinence du message véhiculé. Les trois équipes finalistes recevront de la Fondation MTN Côte d’Ivoire et de son Partenaire SPLASH d’importants lots composés de matériel éducatif et d’ouvrages scolaires d’une valeur globale de 4.500.000 Francs CFA.

Intervenant au lancement de cette deuxième édition, Dr Eliane EKRA, Administrateur de la Fondation MTN, a salué cette initiative qui s’inscrit dans la volonté de la Fondation MTN d’améliorer les performances des élèves d’une part, et de les encourager à utiliser de façon profitable, les TIC.

A propos de succes-assure.com

Depuis plus de 5 ans, Succès-Assuré, Plateforme numérique de soutien scolaire, est devenue une référence pour la mise à disposition gratuite de contenus éducatifs aux élèves en Afrique.Plusieurs fois primés pour son utilité et son caractère innovant, Succès-Assuré est soutenu par l’UNESCO, le CEPS et les autorités éducatives ivoiriennes. Tous les contenus sont rédigés par une équipe d'auteurs composée exclusivement d'enseignants de l'Éducation nationale en exercice. Plus de 500 enseignants ont participé à ce jour à la conception des cours et exercices présents sur Succès-Assuré.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

Pour suivre toute l’actualité de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, retrouver les photos et vidéos des activités et avoir des informations exclusives, rendez-vous sur : www.mtn.ci/MTNCI/fondationmtn

www.facebook.com/FondationMtnCoteDIvoire

www.twitter.com/MTN_Cotedivoire

www.youtube.com/MTNcotedivoire