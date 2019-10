Bénin: MTN confie à Ericsson l’extension et la modernisation de son réseau de téléphonie mobile

(Agence Ecofin) - La société de téléphonie mobile MTN a confié à la compagnie suédoise de réseaux et de télécommunications l’extension et la modernisation de son réseau de téléphonie mobile, à travers le Bénin. L’opération d’une valeur financière de 120 millions de dollars US (71 milliards FCFA), a fait l’objet d’un accord de partenariat, signé le 24 octobre dernier, entre Stephen Blewett, le directeur général de MTN Bénin, et Mame Banda Sene, le représentant Afrique de l’Ouest d’Ericsson.

D’après le patron de MTN Bénin, « cette modernisation vise une nette amélioration du réseau à travers le développement des capacités de couverture, l’implantation de nouveaux sites radioélectriques dans les zones non encore couvertes, le perfectionnement des sites existants à travers le déploiement des technologies sophistiquées qui vont supporter l’internet, les objets et la 5G ».

« A travers ce projet, nous nous emploierons à rendre notre réseau plus performant afin de doter les grandes agglomérations de la technologie 4G et ainsi de conserver le titre de la connexion internet la plus rapide du Bénin ». Mieux, le projet permettra également de renforcer l’existant. « Nous consoliderons par ailleurs les performances de nos réseaux mobiles 2G et 3G et travaillerons à la normalisation de la 4G dans tout le pays », a ajouté Stephen Blewett.

A terme, le projet prendra en compte 853 sites existants, 213 nouveaux sites, pour le déploiement technologique, notamment l'extension du taux de couverture 3G de 97% soit 1076 sites déployés sur toute l’étendue du territoire national. La 4G couvrira 61%, soit 503 sites déployés.

