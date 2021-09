(Agence Ecofin) - Longtemps derrière ses concurrents mobiles en matière de présence télécoms, l’opérateur historique a décidé de renverser la vapeur. Il s’adossera désormais au signal de MTN pour compenser l’absence du sien dans certaines zones du territoire national.

Cameroon Telecommunications (Camtel) a signé, mardi 28 septembre, un accord de service avec l’opérateur de téléphonie mobile MTN Cameroon à Yaoundé. Il porte sur les services d’itinérance nationale ou « local roaming ». Concrètement, les abonnés Camtel pourront désormais automatiquement basculer sur le réseau MTN dans les zones non couvertes par le réseau de l’opérateur historique. Ainsi, ils demeureront joignables par voix, SMS et Internet.

Judith Yah Sunday Achidi, directrice générale de Camtel, a expliqué que l’itinérance nationale est « une forme de partage d’infrastructure utilisée de plus en plus par les opérateurs de téléphonie mobile dans le monde, afin de se donner les moyens d’assurer une couverture rapide du territoire. De ce fait, notre stratégie de présence et de densification du territoire sera basée entre autres sur le local roaming, à travers le réseau de notre partenaire MTN dans les zones où le réseau Camtel n’est pas encore disponible, afin de fournir un service de qualité aux abonnés ».

L’accord de partenariat entre Camtel et MTN Cameroon est le troisième signé entre l’opérateur historique et l’une des entités du groupe MTN depuis le début de l’année. Le premier, survenu en avril, portait sur l’attribution à MTN GlobalConnect, filiale panafricaine de MTN Group dédiée à l'infrastructure et à la commercialisation de services numériques de gros, de l’autorisation d’acquérir des capacités Internet auprès de Camtel et de les revendre à des clients à l’international. MTN Cameroon cédait par la même occasion à Camtel son portefeuille local de vente de capacités en gros.

Le second accord de partenariat, signé en juillet toujours avec MTN GlobalConnect, portait cette fois sur la commercialisation des capacités des quatre câbles sous-marins de fibre optique WACS, SAT3, NCSCS et SAIL gérés par Camtel.

En avril dernier, lors du lancement de sa nouvelle campagne de marque baptisée « Imbattable avec MTN, le réseau indomptable », MTN Cameroon revendiquait à nouveau une couverture réseau de 97% de la population du Cameroun. Camtel qui se situe autour de 65% voudrait se servir du réseau de son partenaire pour améliorer sa présence nationale.

Muriel Edjo

Lire aussi:

27/08/2021 - Cameroun : l’opérateur historique des télécoms lance enfin « Blue », sa nouvelle marque commerciale

12/06/2021 - Le Cameroun prépare un audit complet de l’opérateur public télécom Camtel

28/01/2021 - Cameroun : malgré le monopole sur le fixe, Camtel contrôle à peine 3% du marché de la téléphonie