Zambie: Vodafone annonce le lancement de la Voix sur LTE, d’ici juin 2018

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Vodafone, filiale du groupe télécoms britannique éponyme, annonce le lancement de la Voix sur LTE (VoLTE), d’ici trois mois. L’objectif, à travers ce nouveau service, est de se démarquer de la concurrence, en proposant aux populations une qualité d’appel améliorée. Le président-directeur général de Vodafone Zambie, Lars Stork, indique que les tests de la VoLTE, effectués actuellement sur le réseau, montrent « d'excellents résultats ».

D’après le patron de Vodafone, le réseau LTE de l’entreprise a longtemps servi uniquement pour le trafic de données. La nouvelle vision et la nouvelle stratégie de l’opérateur consistent désormais à offrir des services data de premier ordre et de la voix sur Internet. Lars Stork estime que la Voix sur LTE est la technologie de la prochaine génération et l’opérateur a acquis une licence spécifique pour l’offrir, auprès de l’Autorité des technologies de l’information et de la communication de Zambie (ZICTA).

« Nous sommes convaincus que les données 4G et la voix sur LTE constituent l'avenir de la communication. Vodafone est pleinement engagé à transformer le paysage de la communication en Zambie, avec une vision claire de devenir le premier fournisseur de services numériques dans le pays. Nous continuerons d'investir dans notre réseau pour permettre un meilleur accès à ce service révolutionnaire pour que cette vision devienne réalité », a déclaré Lars Stork.