Sierra Leone: Sierratel lance la 4G et prend une tête d'avance sur ses concurrents

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications Sierratel, a lancé ses services 4G mobile la semaine dernière. La technologie très attendue en Sierra Leone depuis 2015, va permettre aux populations d’expérimenter une nouvelle façon de communiquer.

Au-delà des simples services voix et SMS, les consommateurs pourront désormais communiquer par vidéo. Ils pourront également accéder à de nouveaux services à valeur ajoutée, portés par la data à très haut débit.

A travers ce saut qualitatif, Edward Sesay, le directeur général de Sierratel a expliqué que la société publique qui était devenue « l'enfant malade des télécommunications » avec la libéralisation du secteur, est aujourd’hui « un géant des télécommunications ».

Cette transformation de l’opérateur historique, son directeur général l’attribue à une immuable volonté de grandeur, entretenue au fil des années. « C'est notre mantra de penser grand, d’agir grand et de devenir grand. Le réseau 4G LTE est une indication claire de cette résolution. Nous voulons assurer à tout le monde que notre réseau fonctionne à plein régime et que le reste de la Sierra Leone profitera de nos services très abordables. Notre réseau couvre Freetown et déjà la plupart des régions du pays.», a souligné Edward Sesay.

En lançant la 4G sur le marché télécoms national, Sierratel a pris une longueur d’avance sur Orange, Smart Mobile, Cellcom et Ambitel. La société publique est désormais en concurrence directe avec l’opérateur de téléphonie mobile Africell, qui est également déjà présent sur le segment de la 4G mobile.

Muriel Edjo