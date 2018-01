(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN affûte ses armes pour la rude bataille qui s’annonce sur le marché télécoms rwandais. La société qui fera bientôt face à un nouvel opérateur, né de la fusion entre Airtel et Tigo, est engagée dans une opération d’amélioration de la couverture de son réseau 3G. Bart Hofker (photo), le président directeur général de MTN Rwanda, a expliqué qu’en utilisant une nouvelle technologie ; la U900, tous les sites télécoms de l’entreprise qui sont encore en 2G basculeront automatiquement vers la 3G. La société télécoms a mobilisé 20 millions de dollars US pour cette opération.

MTN est conscient de la puissance que détiendra Airtel, une fois l’absorption de Tigo achevée et veut la contrer. La filiale de Bharti Airtel jouira d’un réseau plus étendu et d’un parc d’abonnés plus important. Le nouvel opérateur pourrait devenir le nouveau leader du marché télécoms rwandais. Au 31 décembre 2017, dans un marché de 8 819 217 abonnés, Airtel détenait 1 634 379 clients pour 19 % de part de marché. Tigo détenait 3 456 601 abonnés pour 39% de part de marché. La fusion des deux donne 5 362 616 abonnés pour 58% de part de marché, largement au-dessus de MTN, toujours leader en décembre dernier avec 3 728 237 abonnés avec 42% de part de marché.

En améliorant significativement la zone d’accès des populations à sa 3G, MTN veut séduire de nouveaux consommateurs directement dans les rangs de la concurrence. L’opérateur veut harponner les quelques abonnés fidèles à Tigo, sceptiques quant à la capacité d’Airtel à leur fournir la même qualité de service qu’ils ont connu avec leur opérateur d’origine.

