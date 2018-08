Ethio Telecom annonce des projets d’expansion de réseau et d’amélioration de la qualité des services

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique d’Ethiopie, monopole d’Etat, Ethio Telecom annonce des projets d’expansion de son réseau et d’amélioration de sa qualité de service. Frehiwot Tamiru, la nouvelle présidente-directrice générale de la société télécoms, a révélé que « le réseau actuel est encombré, jonglant avec plus qu'il ne peut gérer ». Conséquence, il est constaté une baisse de capacité et de qualité de service qui suscite actuellement une forte insatisfaction des consommateurs.

Selon Abdurahim Ahmed, le responsable de la communication d’Ethio Telecom, le projet d’expansion réseau est encore à l’étape de la sélection des entreprises qui devront analyser l’ampleur du travail et le réaliser. Il a souligné qu’il « est encore trop tôt pour se prononcer sur le coût du projet et sa durée ».

En attendant d’engager pleinement les travaux d’expansion de son réseau, la PDG d’Ethio Telecom a initié une baisse des tarifs de l’entreprise le 22 août 2018 pour satisfaire d’avantage les clients. Ainsi, le tarif de l’appel mobile local a été réduit de 40%, celui du SMS de 43% tout comme celui du service data mobile. Les services Internet à haut débit ont vu leur tarif reculer dans une fourchette de 30 à 54%. Ces ajustements interviennent après les dernières survenues, il y a sept ans.

Pour Frehiwot Tamiru, « des prix inabordables ont contribué à abaisser le niveau de vie et ont été une source de désespoir pour les utilisateurs (…) Les clients dépensent plus de cinq pour cent de leur revenu mensuel en services de télécommunications, ce qui, selon les normes internationales, est trop élevé ».