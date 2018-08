Burkina Faso : la chaîne de télévision VoxAfrica lance les activités de ses bureaux de Ouagadougou

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, la chaîne de télévision généraliste VoxAfrica a inauguré, le 25 août, ses bureaux situés à Ouagadougou. Annoncée depuis plus d’un an, cette antenne burkinabè a pour ambition d’améliorer la couverture du pays des hommes intègres.

En effet, pour les responsables de VoxAfrica, le Burkina Faso offre un intérêt important pour son « positionnement en matière de démocratie et son panafricanisme ».

« Le Burkina est un pays particulier par rapport à son histoire et au rôle qu’il a joué dans l’émancipation de l’Afrique. Quand on parle des leaders contemporains du continent, Thomas Sankara revient comme une évidence. Il vient de cette terre et pour nous, il est logique que de cette terre puisse partir le combat pour la restauration de la dignité africaine », a déclaré Jules Domche (photo), le directeur général de VoxAfrica.

Les promoteurs de la chaîne de télévision, basée à Londres, ont également affirmé vouloir « être encore plus proches des populations du Burkina Faso », en leur proposant des programmes exclusivement créés pour eux.

Servan Ahougnon