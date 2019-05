Airtel Madagascar : construction d’infrastructures à la Maternité de Befelatanana

(AIRTEL MADAGASCAR) - Comme à son accoutumé, Airtel Madagascar poursuit ses fidèles actions sociales auprès de la Maternité de Befelatanana dans le cadre de la célébration de la Fête des mères. Toujours aussi proche de la population et faisant continuellement preuve d’une grande générosité, Airtel Madagascar entame le financement du projet de construction d’un abri pour les proches des usagers de la Maternité de Befelatanana.

C’est en ce jour donc qui célèbre la force, le courage et l’amour de celles donne la vie, que cet illustre opérateur mobile s’engage à veiller aussi sur le bien-être et le confort de tous ceux qui les accompagnent. La pose de la première pierre de ce projet s’est tenu le vendredi 24 Mai à la maternité de Befelatanana.

Dynamique et solidaire, l’opérateur inscrit ce geste dans la suite logique des efforts entrepris à l’égard de toutes les mères, mais aussi de leurs proches. Les infrastructures inédites qu’Airtel Madagascar finance contribuent à renforcer ce lien familial qui unit la population, suivant la vision fédératrice et bienfaisante qui anime Airtel. « Le don de soi est le meilleur don qu’on puisse offrir. C’est pourquoi, on réitère notre engagement de solidarité envers cette maternité et c’est la raison pour laquelle nous nous déplaçons ici chaque année pour visiter nos mamans, les nouveau-nés, ainsi que tous ceux qui veillent sur eux » souligne Eddy Kapuku, directeur général d’Airtel Madagascar dans son élocution.

Airtel Madagascar confirme son engagement à travers une politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pérenne, qui contribue au développement du capitale santé de la population.

