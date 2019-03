Côte d’Ivoire : la Fondation MTN récompense les écoles lauréates de la 2ème édition du jeu-concours « Génération Numérique »

(MTN COTE D’IVOIRE ) - Lancée le 28 novembre 2018 par la Fondation MTN CI et son partenaire « Succes-assure.com », la 2ème édition du jeu concours « CHALLENGE GENERATION NUMERIQUE a vu, le mercredi 6 mars 2019, son apothéose avec la phase finale au Lycée Classique d’Abidjan.

Cette 2ème édition du challenge Génération Numérique a mis en compétition durant trois (03) mois, des centaines d’élèves inscrits dans les établissements secondaires privés et publics de Côte d’Ivoire dotés de salles multimédias aménagées et équipées par la Fondation MTN dans le cadre de son programme « Génération Numérique ». La compétition s’est déroulée en trois (03) étapes et s’est terminée avec la sélection des cinq (05) établissements finalistes à savoir Lycée Classique d’Abdian, Lycée Dominique Tiapani de Dabou, Lycée Moderne de Koumassi, Lycée Moderne de Vavoua et Collège Dua Kobanan de Bondoukou.

Les équipes d’élèves issus de ces établissements ont ainsi présenté, au cours de la finale, leurs œuvres artistiques dont le thème est « NO DRUGS AT SCHOOL » devant un jury composé de représentants du Ministère en charge de l’Education Nationale, de la Fondation MTN et de Succes-assure.com. Pour rappel, la compétition qui s’est déroulée sur la plateforme éducative « www.succes-assure.com » a permis d’une part d’évaluer les connaissances des élèves de la langue anglaise et d’autre part, leur maitrise de l’outil informatique et de l’internet.

Intervenant à l’occasion de la finale de cette deuxième édition, Dr Eliane EKRA, Administrateur de la Fondation MTN, a félicité les différentes équipes et leurs encadreurs, pour le bon esprit de compétition, mais aussi pour tous les efforts entrepris pour atteindre ce niveau. Elle les a également encouragés à utiliser de façon profitable, les TIC.

Le représentant du Ministre de l’Education Nationale a exprimé toute sa reconnaissance à la Fondation MTN Côte d’Ivoire pour cette initiative et a invités les élèves à « maintenir la flamme de l’excellence à l’école en évitant les pièges de la drogue ».

Les écoles lauréates de la 2ème édition du jeu-concours « Génération Numérique » sont : le Lycée Classique d’Abidjan (1er) ; le Lycée Dominique Tiapani de Dabou (2ème) ; et le Lycée Moderne de Koumassi (3ème).

Ces trois écoles gagnantes ont remporté respectivement des lots de matériel éducatif d’une valeur de 2.000.000, 1.500.000 et 1.000.000 de francs CFA.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

A propos de succes-assure.com

Depuis plus de 6 ans, Succès-Assuré, Plateforme numérique de soutien scolaire, est devenue une référence pour la mise à disposition gratuite de contenus éducatifs aux élèves en Afrique.Plusieurs fois primés pour son utilité et son caractère innovant, Succès-Assuré est soutenu par l’UNESCO, le CEPS et les autorités éducatives ivoiriennes.

