Orange étend son service d’accès à l’énergie solaire en zones rurales dans 5 nouveaux pays d’Afrique

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms Orange poursuit ses ambitions de transition énergétique auprès des populations rurales d’Afrique. Lors de la 6ème édition de l’Africa CEO Forum qui s’est tenu du 26 au 27 mars 2018 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, la société télécoms a annoncé le lancement de son service d’accès à l’énergie solaire en zones rurales au Burkina Faso.

Le même service sera ensuite lancé avant la fin du premier semestre 2018 au Sénégal, au Mali, en Guinée et en Côte d’Ivoire.

Après la République Démocratique du Congo et Madagascar, cela portera à sept le nombre de territoires où Orange proposera son programme d’électrification.

A travers ses ambitions dans l’énergie solaire en Afrique, Bruno Mettling (photo), le président-directeur général d’Orange pour le Moyen-Orient et l’Afrique, indique qu’ «Orange veut être beaucoup plus qu’un opérateur télécoms en Afrique. Il veut être un fournisseur de services essentiels à la population. Le développement de solutions permettant au plus grand nombre d’accéder à des biens essentiels au quotidien comme l’énergie durable, est un message fort en ce sens. Nous pensons en premier lieu aux enfants qui pourront faire leurs devoirs le soir venu, mais aussi aux professionnels qui gagneront en efficacité grâce à une énergie plus largement disponible à leurs activités ».

Orange voit dans le secteur énergétique d’Afrique, un grand potentiel d’affaires au regard de la difficulté d’accès à l’électricité que rencontre 50% des 1,2 milliard d’habitants du continent.

Dans les zones rurales, éloignées des réseaux électriques nationaux, la difficulté d’accès à l’énergie électrique atteint 82 % de la population. En Afrique Subsaharienne en particulier, 70 % de la population n’a pas accès au réseau électrique et les coupures de courant sont fréquentes, même dans les grandes villes.

Le service d’accès à l’énergie solaire Orange est un kit composé d’un panneau solaire, d’une batterie et des accessoires (ampoules LED, kit pour recharger plusieurs téléphones, poste radio et /ou télévision).

Le matériel est fourni par des partenaires d’Orange, sélectionnés par l’entreprise télécoms pour la qualité de leurs produits et leur capacité à répondre à une demande massive.

En République Démocratique du Congo, c’est BBOXX, le partenaire d’Orange. A Madagascar, c’est D Light et Niwa au Burkina Faso.