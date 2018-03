Madagascar : Airtel Money et ACEP signent un partenariat pour faciliter les transactions de leurs clients

(AIRTEL MADAGASCAR) - Les services Airtel Money disponibles dans les agences ACEP

Airtel Money et l'Agence de Crédit pour l'Entreprise Privée (ACEP) ont signé un partenariat qui consiste à mettre à disposition des 16 agences ACEP, les services de dépôt et de retrait d’Airtel Money. De manière concrète, tous les clients voulant effectuer des opérations de dépôt et de retrait d’argent pourront le faire au niveau des agences ACEP.

Remboursement de crédits ACEP via Airtel Money

Par la même occasion, les clients d’ACEP Madagascar pourront :

Effectuer des remboursements de crédits ACEP via Airtel Money

Consulter le relevé des 3 dernières transactions directement sur mobile grâce à Airtel Money.

Bénéficier de ce service sur toute l’étendue du territoire.

Détermination des deux parties à offrir des solutions simples, sécurisées et pratiques

" ... en tant qu'entreprise citoyenne consciente de l'importance de l'inclusion financière, Airtel Madagascar a saisi une opportunité qui permettra de faciliter l'accès des Malgaches aux nombreux services de la microfinance. Une étape importante vers la réduction de fracture bancaire » explique Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar.

" ...Main dans la main, nous empruntons une voie sûre garantissant des résultats fiables et adaptés aux besoins des Malgaches..." rassure Mahefa Edouard RANDRIAMIARISOA, Directeur Général de ACEP Madagascar.

Redevables et responsables envers les communautés qu'ils servent, Airtel Madagascar et ACEP partagent les valeurs communes de dynamisme, de solidarité et de respect nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

La mise en place de ces nouveaux services permettra également de faciliter le quotidien des clients d’ACEP. Airtel Madagascar renforce ainsi sa politique de proximité et enrichit l’expérience utilisateur de ses clients.