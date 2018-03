Maroc: Inwi lance le Wi-Fi gratuit dans le tramway à Casablanca

(Agence Ecofin) - Au cours d’une conférence de presse organisée le 27 mars 2018, l’opérateur de téléphonie mobile Inwi a présenté son nouveau service Internet baptisé « Wifi M3ak ». Il s’agit de l’Internet sans fil gratuit dans le tramway de Casablanca. C’est le fruit d’un partenariat entre la société télécoms et Casa Transports SA, la société de gestion et de développement du réseau de transport en commun de Casablanca. La solution permettra aux plus de 100 000 utilisateurs quotidiens du tramway de travailler, étudier, s’informer, communiquer ou se divertir en se rendant à leur lieu de service, à l’école, chez un ami, etc.

Selon Nadia Fassi-Fehri, la présidente directrice générale d’Inwi, le «Wifi M3ak est un service structurant pour une métropole comme Casablanca. Il s’agit d'un symbole de progrès, de modernité et d’inclusion». Pour Youssef Draiss, le directeur général de Casa Transports SA, à travers cette initiative, la société propose « une fois de plus, une nouvelle façon de concevoir sa mobilité au quotidien en tant que moment de découverte et d’initiation ».

Pour le moment le service Wi-Fi est disponible sur la ligne 1 du tramway qui compte 74 rames. Youssef Draiss a révélé que Casa Transports SA est « déjà en train de travailler avec inwi pour étendre « WiFi m3ak » à la ligne 2 du tramway, qui va être mise en service à partir de fin octobre».

Avant le tramway, les habitants de Casablanca pouvaient déjà accéder, depuis n’importe quel endroit de la ville, à l’Internet sans fil d’Inwi à travers le service baptisé « Wifi7dak ». Le service payant, lancé en 2014, permet aux différents utilisateurs de jouir d'une connexion sans fil haut débit sur ordinateurs portables, tablettes ou smartphones.

