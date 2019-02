Nokia va doter Telecom Egypt d'une infrastructure cloud exclusivement destinée aux services IoT

(Agence Ecofin) - Le fournisseur international de solutions technologiques, Nokia, va doter l’opérateur historique, Telecom Egypt, d’une infrastructure cloud exclusivement destinée aux services d’Internet des objets (IoT). Le protocole d’accord relatif à cette offre de service a été signé le 28 février 2018, en marge du Mobile World Congress (MWC) qui s’est tenu du 25 au 28 février 2019 à Barcelone, en Espagne.

Toujours dans le cadre de cet accord, Nokia et Telecom Egypt exploreront également des initiatives communes de marketing et s'emploieront à accélérer le développement d'un écosystème de partenaires IoT dans le pays.

C’est la solution WING (Worldwide IoT Network Grid) de Nokia que Telecom Egypt utilisera comme plate-forme de lancement de ses services IoT pour le segment des entreprises, d’ici la fin de l’année.

Adel Hamed, le président-directeur général de Telecom Egypt, a déclaré : « Nous avons travaillé avec Nokia dans le passé et nous sommes confiants que Nokia WING nous permettra de présenter des cas d'utilisation d’IoT de classe mondiale à nos entreprises clientes en Egypte et plus tard dans la région ».

Selon Ankur Bhan, le responsable des activités WING chez Nokia, la collaboration avec Telecom Egypt développera la prochaine génération de services IoT pour l'Egypte et le marché africain. « Notre offre IoT native sur le cloud et notre modèle commercial de paiement à la demande permettront à Telecom Egypt de progresser rapidement pour répondre aux vastes opportunités du marché de l'Internet des objets en Egypte », a-t-il ajouté.