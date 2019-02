Kenya : Safaricom répond à Airtel qui annonce un investissement dans la 4G avec un réseau à 400 Gbps

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Safaricom, leader du marché télécoms kényan, annonce le lancement d’un réseau 400 G dans le pays. Il s’agit d’un réseau télécoms qui transporte les données à la vitesse de 400 Gbps par longueur d’onde.

Ce nouveau standard des réseaux optiques permettra à la compagnie de répondre à l’évolution des besoins en bande passante, face à la consommation grandissante des données, à travers les nouveaux usages tels que la vidéo à la demande haute définition, mais aussi la téléprésence et les services Cloud qui exigent une grande fluidité des informations.

Le déploiement du réseau 400 G, Thibaud Rerolle, le directeur technique de Safaricom, a expliqué qu’il se justifie par le fait que « l’utilisation des données mobiles sur notre réseau a doublé d’une année sur l’autre, tandis que notre réseau à fibre optique dessert désormais plus de 220 000 foyers et 17 000 entreprises dans plus de dix villes. Il était donc prudent d'investir dans la dernière technologie réseau afin de pouvoir répondre à la demande de nos clients pour les années à venir ».

Le saut qualitatif réalisé par Safaricom a été dévoilé lors du Mobile World Congress (MWC) qui se tient du 25 au 28 février 2019 à Barcelone, en Espagne. Il a été accompli avec l’appui technique de la société technologique chinoise Huawei. L’annonce de cet investissement intervient, quelques heures, après qu’Airtel a annoncé une extension de ses réseaux 3G et 4G dans une quarantaine de villes, à travers le déploiement de plus de 800 stations télécoms.