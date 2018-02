Tanzanie: TTLC a engagé son projet de fourniture de la fibre optique à domicile, évalué à 17 millions $

(Agence Ecofin) - La Tanzania Telecommunications Corporation Limited, (TTCL), l’opérateur historique, a engagé son projet de fourniture de la connexion data par fibre optique aux domiciles. Actuellement en phase pilote, le service est déjà disponible à Mikocheni, à Mbezi Beach dans la région de Dar es Salaam et au domaine de Medeli Estate dans la région de Dodoma. Le 27 février 2018, le directeur général de TTCL, Waziri Kindamba (photo), a expliqué qu’« après les 90 jours de phase pilote débutée au cours de ce mois de février, la phase 1 sera mise en œuvre cette année dans tous les centres régionaux du pays ».

Le directeur technique de TTCL a indiqué qu’après la phase pilote, le projet « Fiber to Home » sera pleinement déployé à Dar es Salaam, Mbeya, Tanga, Arusha et Zanzibar. La fibre optique à domicile permettra aux clients d’obtenir un débit Internet allant jusqu'à 50 Mbps. Le service permettra aussi aux consommateurs d’accéder au Wi-Fi dans un rayon de 200 mètres. L’investissement consenti par l’opérateur historique pour la réalisation de ce projet est estimé à 40 milliards de shillings (17 millions de dollars US). « Ceci est l'un de nos projets d'investissement massif qui vise à garantir la profitabilité de notre entité », a souligné Waziri Kindamba.

Les services Internet représentent actuellement un important relai de croissance pour de nombreuses entreprises télécoms. Chez TTCL, les services data pèsent pour près de 90% des revenus de la compagnie.