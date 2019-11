Angola Cables décroche un contrat avec Vodacom, après sa connexion par fibre optique à l’Amérique du Nord

(Agence Ecofin) - Suite à la connexion réussie de l’Afrique à l’Amérique du Nord par son câble sous-marin de fibre optique South Atlantic Cable System (SACS), le fournisseur de connectivité Internet Angola Cables vient de décrocher un contrat avec la société télécoms Vodacom, qui a opté pour le SACS comme voie directe vers son point de présence (POP) à Miami, aux Etats-Unis.

C’est une nouvelle étape de croissance pour Angola Cables, qui avait décidé en 2016 d’investir dans l’infrastructure télécoms sous-marine pour capter aussi les opportunités d’affaires dans le segment des communications par fibre optique, qui profitaient davantage aux grands groupes européens, américains et asiatiques.

Pour António Nunes, le président du conseil d’administration d’Angola Cables, le choix de Vodacom témoigne de la qualité de service offerte par l’entreprise en matière de fiabilité et de performance du réseau.

Il a déclaré que « le câble SACS offre de vastes capacités de transfert de données et la possibilité de partager de grandes quantités de contenu numérique entre les deux continents. Cela offre de nombreuses opportunités potentielles aux entreprises commerciales cherchant à développer leurs activités et leurs services sur des marchés à forte demande tels que les Etats-Unis et les pays en développement d’Amérique latine ».

A travers des investissements stratégiques, Angola Cables se bâtit progressivement une image de partenaire de choix dans la fourniture de solutions de connectivité par fibre optique. La société, qui relie déjà l’Afrique à l’Europe, à l’Amérique du Sud, à l’Asie et tout récemment à l’Amérique du Nord, gère également les centres de données de niveau 4 AngoNAP Fortaleza au Brésil et AngoNAP Luanda en Angola. A ces infrastructures s’ajoutent les points d’échange Internet Angonix et PIX, une extension du point d’échange Internet brésilien IX.br.

Lire aussi :

18/11/2019 - Angola Cables et Nokia interconnectent avec succès l’Afrique à l’Amérique du Nord par fibre optique

05/11/2019 - Angola Cables se connecte au DE-CIX pour accentuer l’offre de connectivité à haut débit en Amérique latine

17/09/2019 - Angola Cables et TM Global envisagent de connecter l’Asie à l’Amérique du Sud par fibre optique

04/09/2019 - Le centre de données d’Angola Cables au Brésil devient un point d’interconnexion Internet en l’Amérique latine