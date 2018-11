MTN Bénin reçoit un prêt de 75 milliards FCFA d’un consortium de banques pour améliorer ses services

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin a obtenu un prêt de 75 milliards FCFA d’un consortium de banques mené par Société Générale, via sa plateforme de financement structuré d’Afrique subsaharienne, Structured Finance Group (SFG). L’accord a été signé le 23 novembre 2018.

Ont contribué à réunir la somme d'argent attribuée à MTN Bénin : Bank of Africa Bénin, Diamond Bank S.A, Orabank Bénin, Ecobank Bénin, Banque africaine pour l’industrie et le commerce (BAIC), Banque populaire pour l’épargne et le crédit (BPEC) et la Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC BENIN S.A).

Le prêt court sur une période de sept ans.



Ce financement, Arouna Alassane, le responsable comptable et financier de MTN Bénin, a expliqué qu’il « sera utilisé pour l’exécution des investissements de financement et d’exploitation de notre structure afin de rester toujours le numéro un des opérateurs mobiles au Bénin et d’offrir des services et produits innovants à notre clientèle ».

C’est la seconde fois que le même consortium de banques offre un prêt financier à la société de télécoms pour financer ses activités d’amélioration de la qualité de service.