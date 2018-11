Les actualités quotidiennes en langue malagasy sur chaque téléphone à Madagascar

(AIRTEL MADAGASCAR) - De nos jours, à Madagascar, il y a plus de personnes qui possèdent un téléphone mobile qu’une radio. C’est dans ce cadre que la Radio Madagasikara a commencé à diffuser les actualités quotidiennes à partir d’un numéro que chaque Malagasy peut appeler gratuitement, à tout moment, même avec les téléphones les plus simples.

Les nouvelles quotidiennes sont publiées sur le Service 3-2-1 et les abonnés Airtel peuvent appeler gratuitement le service en composant le 321. Le numéro long 033 33 00 321 est également disponible pour les abonnés d’autres opérateurs.

« Chaque individu a besoin de suivre les actualités et les événements, même ceux qui n'écoutent pas la radio », cite Harison Ratovondrahona, Directeur de la RNM. « L’utilisation des données sont également intéressantes, avec le service 3-2-1, nous recevons des informations sur les utilisateurs et l'engagement des auditeurs ce qui est impossible avec nos auditeurs radio. ». C’est aussi dans l’optique de diversifier les accessibilités des auditeurs à la RNM que ce soit nationaux que internationaux car on peut recevoir aussi notre station Nationale depuis deux années déjà en ligne, sur CANAL+ et par Facebook.

Plus de 2,000 personnes par jour ont appelé et écouté les actualités quotidiennes depuis leur premier lancement sur le Service 3-2-1 en Octobre de cette année.

A part ces nouvelles quotidiennes, il y a huit autres thèmes sur le service incluant la Santé, le genre l’agriculture, la planification familiale, l'éducation financière et la microfinance; la météo, un jeu audio interactif, kiosque Airtel - en totale plus de 250 messages vocaux en Malagasy auxquels chaque individu peut accéder à partir de leur propre téléphone.

« L’information, c’est le pouvoir dit-on : pouvoir d’apprendre, de comprendre et j’ajouterai d’agir d’où notre fierté de lancer aujourd’hui l’accès aux actualités grâce au service 3-2-1 qui fournissait déjà envers la population, notamment les plus vulnérables, des informations gratuites et conseils pratiques en matière de santé, d’agriculture, d’élevage, de genre, et de bien-être en général » selon Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar. Pour plus d’information visitez le site http://mg.321online.org

À propos du Service 3-2-1:

Le service 3-2-1 est une ressource pour les gens les plus vulnérables dans les pays en voie de développement et fournit des informations gratuites pour améliorer leur santé et leur bien être. Le premier service a été mis en place à Madagascar en 2010 par Airtel Madagascar, et HNI, une ONG internationale. Le service est maintenant disponible dans plus de 15 pays, et en plus de 40 langues, avec le partenariat avec Viamo, une entreprise sociale globale, et en coopération avec des opérateurs mobiles nationaux. Pour plus d’informations:

Service 3-2-1: http://321service.org

HNI: http://hni.org

Viamo: https://viamo.io

À propos de la Radio Nationale Malgache:La Radio Madagasikara est une station radio Nationale ayant comme siège à Antananarivo, Madagascar qui diffuse les actualités, des informations et des divertissements sur la FM 99.2, en ligne sur radiomadagasikara.radiostream321.com ou a partir du bouquet CANAL+ sur canal 333

À propos de Bharti Airtel Limited:

Bharti Airtel Limited est une société leader mondial de télécommunications, présente dans 16 pays d'Asie et d'Afrique. Basée à New Delhi, en Inde, la société se classe parmi les 3 plus grands fournisseurs de services de téléphonie mobile au monde en termes d'abonnés. Les offres de produits de la société comprennent les services sans fil 2G, 3G et 4G, le commerce mobile, les services de ligne fixe, le haut débit à domicile haute vitesse, la DTH, les services d'entreprise, y compris les services longue distance nationaux et internationaux. Bharti Airtel compte plus de 444 millions de clients à travers ses opérations à la fin du mois de septembre 2018. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.airtel.com.