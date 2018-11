Egypte : Etisalat Misr démarre son aventure dans la téléphonie fixe

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile, Etisalat Misr, troisième du marché des télécoms égyptien, en matière d’abonnés, lance ses activités dans le segment de la téléphonie fixe.

Le nouveau service intervient, conformément aux accords passés en 2017 avec l’Autorité nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Ils prévoyaient que l’entrée de Telecom Egypt, l’opérateur historique, dans le segment de la téléphonie mobile, donnerait également aux opérateurs du mobile l’accès au segment de la téléphonie fixe. Un échange de bons procédés en somme. Telecom Egypt a lancé ses services mobiles sous la marque WE, le 18 septembre 2017.

Les nouveaux services fixes d’Etisalat Misr sont adossés au réseau de Telecom Egypt avec lequel un contrat commercial pluriannuel a été signé. Etisalat Misr avait dépensé la somme de 11 millions de dollars US pour obtenir la licence fixe dont la fourniture de services y afférente lui permet de réaliser son ambition de devenir un opérateur de services intégrés. Désormais, son objectif est de maximiser les profits avec sa nouvelle condition. Etisalat Misr annonce, à cet effet, un investissement financier oscillant entre 3,5 et 4,5 milliards de livres égyptiennes (195 265 849 - 251 056 092 dollars US) qui lui permettra de renforcer son offre de services sur tous les segments où il est présent.

Bien que la voix demeure un marché porteur, la société de télécoms entend mettre un accent particulier sur le marché de la data afin de répondre à la demande de plus en plus pressante des consommateurs pour le haut débit. Etendre la couverture de la 4G et l'ADSL sera les principaux chantiers de l'entreprise.