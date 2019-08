Seeds for the Future : Huawei mise dans la formation des jeunes en République Démocratique du Congo

(HUAWEI) - Huawei RDC a lancé officiellement le lundi 26 août, à Pékin, la troisième édition de son programme de développement des jeunes talents nommé « Seeds for the Future ». Ce projet entend promouvoir les jeunes talents congolais ; 10 lauréats au total ont été sélectionnés pour suivre deux semaines de formation en Chine auprès des meilleurs techniciens chinois du 26 août au 6 septembre 2019.

Le programme de cette vaste formation comprend : la familiarisation avec la culture chinoise où Huawei organisera 26 heures de cours de langue à l’Université de Beijing Langage & Culture University (BLCU) couronné par une certification ; ainsi qu’un stage technique en télécommunication au laboratoire et au centre de formation à Shenzhen, où ils auront l’occasion unique de visiter les infrastructures avancées des « Nouvelles technologies et inventions » et pourront découvrir les services des réseaux de la téléphonie mobile de l’entreprise.

Des travaux pratiques concernant la construction et la configuration des stations de base 4G & 5G ainsi que leurs plateformes et services seront également programme. Seeds for the Future, projet initié par Huawei depuis 2008, assure la formation des étudiants en TIC à travers le monde et vise à développer les talents locaux dans le domaine des TIC. Ce projet a permis à Huawei de s'associer à plus de 400 universités et a changé la vie de plus de 30 000 étudiants dans le monde.

Mme Ilunga Dédine, la deuxième secrétaire de l’Ambassade de RDC à Pékin a déclaré lors de la cérémonie d’arrivée des jeunes étudiants congolais : « Vous êtes l'avenir de l'amitié entre la Chine et la République Démocratique du Congo. Vous jouerez un rôle très important en tant que pont entre les deux peuples. Des programmes de cette nature continueront à renforcer les liens culturels et à inspirer les futures coopérations entre nos deux pays. »

Le représentant des lauréats et étudiant de l’Université de Kinshasa, Bonheur Masudi a poursuivi : « Le fait d’être en immersion dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde est une grande opportunité pour nous. A l’issue de ce voyage d’étude, nous envisageons de nous spécialiser dans les métiers du secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui sont hautement porteurs d’emplois. »

