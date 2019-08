Maroc Telecom s’engage à investir 1 milliard $ pour améliorer l’infrastructure télécoms du royaume

(Agence Ecofin) - Maroc Telecom a annoncé, le 26 août 2019, la signature avec le gouvernement d’une convention d’investissement de 10 milliards de dirhams (1 047 237 167 USD). Selon les termes de l’accord, l’opérateur télécoms historique s’est engagé à investir dans le développement et le renforcement des infrastructures de télécommunications, le déploiement du haut et du très haut débit (mobile et fixe) à travers le pays.

Pour Maroc Telecom, cet investissement (le sixième du genre signé avec le gouvernement) s’étalera de 2019 à 2021. Il a pour but de répondre à la demande croissante des populations en connectivité de qualité et à leur désir d’expérimenter de nouvelles technologies.

En effet, l’entreprise avait déjà engagé des programmes similaires qui ont contribué à faire sortir progressivement certaines parties du territoire national de l’enclavement numérique.

Au cours des cinq dernières années, c’est donc plus de 58 milliards de dirhams (6 073 975 569 USD) qui ont été mobilisés. Additionnés au montant de la nouvelle convention, c’est au total plus de 68 milliards de dirhams (7 121 212 736 USD) que Maroc Telecom aura mobilisés pour l’accès aux services télécoms de qualité de la majorité des Marocains.

Selon les dernières statistiques de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), publié en mars 2019, Maroc Telecom était le leader du marché télécoms national avec 43,8 % des parts et une croissance annuelle de 2,37 % dans un marché de 44,73 millions d’abonnés. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Maroc était de 127 %.