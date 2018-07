Nigeria: Teleology Holdings obtient un délai supplémentaire pour finaliser l’acquisition de 9mobile

(Agence Ecofin) - La société Teleology Holdings, désignée en février 2018 soumissionnaire préféré pour l’acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile 9mobile, a reçu un délai supplémentaire pour finaliser cette opération. Le délai initial de 90 jours accordé à Teleology pour payer 251 millions de dollars, après avoir déjà versé un acompte non remboursable de 50 millions de dollars US, en mars dernier, est arrivé à expiration le 25 juillet 2018. La société n’avait toujours pas reçu les approbations légales de la Commission des Communications du Nigeria (NCC) et des autres autorités du pays.

Dans un communiqué publié au terme de la rencontre entre les différentes parties impliquées dans l’acquisition de 9mobile par Teleology, tenue le 24 juillet 2018, Boye Olusanya (photo, micro), le président-directeur général de la société de télécoms s’est réjoui de ce délai supplémentaire. Il a jugé cette prolongation du calendrier nécessaire pour permettre aux parties impliquées dans le processus de vente de finaliser les documents de transaction nécessaires pour faciliter la clôture de cette opération et assurer la transition au nouvel investisseur.

« Le conseil d'administration de 9mobile est satisfait des progrès accomplis jusqu'à présent et s'attend à ce que le processus d'acquisition soit achevé dans les meilleurs délais, d'autres mises à jour seront fournies en temps utile », a souligné Boye Olusanya. La durée de temps correspondant au nouveau délai accordé à Teleology Holdings n’a pas été révélée.

