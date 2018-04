Millicom finalise la vente de Tigo Sénégal

(TIGO SENEGAL) - Millicom a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la transaction annoncée le 31 juillet 2017 pour la cession de son opération au Sénégal au consortium composé du groupe Teyliom, de NJJ et de Sofima. Cette annonce intervient après approbation et confirmation de la transaction par le gouvernement Sénégalais au travers d’un décret présidentiel.

« Nous sommes très reconnaissants envers l’État du Sénégal pour son soutien tout au long du processus de vente. Nous exprimons également notre gratitude à l’ensemble de nos employés dont le dynamisme et l’engagement ont permis à Tigo de devenir un opérateur de premier plan au Sénégal. Cette vente marque un tournant important dans la vie de notre entreprise rendue plus solide par les transformations diverses qu’elle a connues au fil des années. Nous sommes convaincus que l’arrivée du consortium nous permettra de poursuivre cette ascension dans le secteur des Télécoms au Sénégal en insufflant une nouvelle dynamique et en s’appuyant sur les compétences des équipes » a commenté Mitwa Kaemba N’Gambi (photo), Directrice Générale, Tigo Sénégal.

Le consortium, avec sa large expérience des Télécoms notamment en Europe et en Afrique, entend contribuer à l’inclusion numérique et sociale au Sénégal grâce à des investissements dans les infrastructures de dernières générations, le développement d’expertises locales, et la mise sur le marché d’offres innovantes. Une ambition qui permettra à Tigo de renforcer sa position d’acteur incontournable du numérique au Sénégal.

A propos de Millicom

Millicom est l'un des principaux fournisseurs de services câblés et mobiles dédiés aux marchés émergents d'Amérique latine et d'Afrique. Millicom donne le ton lorsqu'il s'agit de fournir des services à haut débit et des services numériques innovants à haute vitesse à travers sa marque principale, Tigo. Millicom emploie environ 18 000 personnes et fournis des services mobiles à plus de 57 millions de clients, avec plus de 8,1 millions de foyers câblés. Fondée en 1990, Millicom International Cellular SA a son siège à Luxembourg et est cotée au NASDAQ OMX Stockholm sous le symbole MIC. En 2016, Millicom a réalisé un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars et un EBITDA de 2,17 milliards de dollars. Plus d’informations sur www.millicom.com

A propos de Tigo Sénégal

Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal. Depuis le lancement de sa 3G+, Tigo Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital lifestyle aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays. Tigo s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Tigo, elle est présente sur le marché avec Tigo Business pour le monde professionnel et Tigo cash pour les services financiers mobiles. Plus d’informations sur www.tigo.sn