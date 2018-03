Kenya: fortes perturbations de service annoncées sur le réseau de Safaricom, dès ce jour

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Safaricom annonce de sérieuses perturbations des services sur son réseau, au cours de la journée du 27 mars 2018. Les perturbations toucheront plusieurs services, notamment la recharge de crédit de communication, l’achat de forfait data ou encore le transfert de crédit de communication. La mauvaise qualité de certains services télécoms, les consommateurs l’expérimenteront encore durant une partie de la journée du 28 mars 2018.

D’après Safaricom, toutes les perturbations annoncées seront provoquées par les travaux de maintenance réseau, prévus durant les deux jours, et destinés à assurer aux populations un accès de qualité aux services télécoms offerts. Durant ces travaux de maintenance, l'opérateur compte fournir le maximum d'efforts pour que les services voix, data et M-Pesa ne subissent pas de dérangements.

Actuellement, la société télécoms échoue encore à garantir une qualité de réseau et même de service répondant aux indicateurs clés de performance de l’Autorité des Communications du Kenya (CAK). Sur les grands axes routiers, dans les immeubles ou encore dans les zones rurales, capter pleinement le réseau de Safaricom représente encore un défi.

La maintenance du réseau qu’effectuera la filiale du groupe Vodacom a donc pour but de garantir un fonctionnement optimal des émetteurs de ses tours télécoms et autres équipements techniques de transmission. Avec un matériel révisé, la compagnie pourra fournir un signal télécoms et des services de qualité, de manière ininterrompue, aux populations.