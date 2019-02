Vodacom Congo annonce « un cap majeur dans le monde de la digitalisation »: le 1er robot intelligent en RDC

(VODACOM CONGO) - Le géant des télécoms Congolais confirme son positionnement de première entreprise digitale du pays en présentant du 22 février au 02 mars 2019, au Premier Shopping Mall de Kinshasa, son premier robot intelligent pour le lancement officiel de son application ‘’Vodacom App’’.

Fidèle à sa mission de connecter les individus afin qu’ils vivent un meilleur présent et bâtissent un avenir radieux, Vodacom continue de se distinguer à l’aube du numérique en apportant des solutions digitales encore plus innovantes en RD Congo. Ainsi, pour répondre aux besoins d’une clientèle toujours grandissante et exigeante de technologies de pointe, Vodacom Congo présente son premier robot intelligent qui vient renforcer l’expérience digitale de plus de 12 millions d’abonnés.

Le 1er robot à intelligence artificielle de la RD Congo dans les Vodashop

Universellement connu sous le nom de « promobot », ce robot qui regorge de potentialités inouïes est indéniablement l’une des plus probantes matérialisations de l’intelligence artificielle encore peu connue en RD Congo.

Du 22 février au 01 mars 2019, le ‘’promobot‘’ sera placé au Premier Shopping Mall de la ville de Kinshasa pour interagir avec les nombreux curieux désireux de venir à sa découverte. Ces derniers pourront ainsi palper et expérimenter la magie de l’intelligence artificielle qui répondra à toutes leurs questions concernant « Vodacom App ». En outre, la nouvelle mascotte de la Première Entreprise Digitale de la RD Congo fera à partir du 08 mars 2019 le tour des Vodashop de la ville de Kinshasa pour non seulement récompenser les gagnants du concours « Vodacom App » qui prime les abonnés ayant téléchargé et expérimenté la nouvelle application de Vodacom Congo, mais aussi pour apporter une touche de digitalisation à l’expertise avérée des milliers d’agents du service client du géant des télécoms congolais.

Vodacom Congo qui emmène la RD Congo sur le cap de la transformation digitale, réitère par ailleurs son engagement à offrir la meilleure expérience client à tous ses abonnés. Les technologies digitales étant incontournables à la personnalisation de l’expérience client et un meilleur accompagnement partout où ils se trouvent, Vodacom Congo travaille déjà sur la mise en place de nouvelles fonctionnalités de son premier promobot ainsi que sa disponibilité dans plus d’espaces de vente.

Avec le premier robot à intelligence artificielle en RD Congo, le futur nous réserve encore plus, Ready ?