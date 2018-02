Rwanda: Vodacom s’installe dans le pays avec des visées sur les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’agriculture

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms sud-africain Vodacom a officiellement fait son entrée au Rwanda à travers sa branche Vodacom Business. La filiale qui s’est associée à Axiom Networks, un fournisseur local de services de connectivité pour les entreprises, souhaite proposer ses solutions de connectivité qui incluent des services à valeur ajoutée et Internet des objets, aux organisations non gouvernementales ainsi qu’aux agences gouvernementales du pays.

Le 22 février 2018, Vodacom Business a d’ailleurs rencontré les clients de son partenaire pour se présenter.

Pour Johnny Kayihura, cofondateur et président-directeur général d'Axiom Networks, l'entrée de Vodacom Business sur le marché local suscitera davantage de concurrence parmi les acteurs du secteur. Cette concurrence engendra une plus grande variété de services aux consommateurs, s’est-il réjoui, expliquant qu’une collaboration avec la marque Vodacom est une belle opportunité pour Axion Networks d’offrir aux clients les meilleurs services qui soient, et de renforcer son empreinte continentale.

Plusieurs organisations publiques ont déjà manifesté de l’intérêt pour les solutions de Vodacom Business. L’Autorité fiscale du Rwanda (RRA) par exemple souhaite se doter d’une solution sur mesure qui permettra au fisc de collecter plus de taxes en temps réel.