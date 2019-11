L’iPhone 11 est déjà disponible chez Orange Tunisie

(ORANGE TUNISIE) - Orange Tunisie continue à vous proposer le meilleur de la technologie et commercialise la nouvelle génération d’iPhone: L’iPhone 11, L’iPhone 11 Pro et L’iPhone 11 Pro Max sont en vente depuis le 22 Novembre dans les boutiques Orange.

Le magnifique design de l’iPhone 11 concentre de nouvelles capacités remarquables, tels que les appareils photo ultra grand-angle et grand-angle pour de superbes photos et vidéos, la puissance et la simplicité d’utilisation de l’iOS 13, ainsi que la puce A13 Bionic, la puce la plus rapide jamais intégrée à un Smartphone, capable de gérer rapidement les tâches courantes les plus importantes aux yeux des utilisateurs.

Vous pourrez désormais profiter des iPhone les plus avancés à ce jour, et qui marquent une avancée majeure vers le Smartphone du futur. L’iPhone 11, L’iPhone 11 Pro et L’iPhone 11 Pro Max sont dotés respectivement d’un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces, écran Super Retina XDR 5,8 pouces et écran Super Retina XDR de 6,5 pouces, ces modèles sont résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Un double appareil photo ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx pour l’iPhone 11 conçu pour élargir vos horizons et un triple appareil photo ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif 12 Mpx visionnaire qui démultiplie vos possibilités sans ajouter la moindre complexité pour l’iPhone 11 Pro et Pro Max. Les modèles d’iPhone 11 sont dotés de la plus rapide des puces de Smartphone , qui rend tout ce que vous faites sur l’iPhone ultra-rapide et ultra-fluide. Ce concentré de technologies fascinantes et somptueuses est disponible dans les capacités 64 Go et 256 Go.

Pour toute nouvelle souscription à une offre postpayée Orange, vous bénéficiez de l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro ou de l’ iPhone 11 Pro Max à des prix très avantageux . Vous profitez aussi tous les mois de bonus généreux, inclus dans votre offre Orange récompense également ses clients fidèles qui désirent renouveler leur abonnement en leur proposant des tarifs préférentiels : l’iPhone 11 sera disponible à partir de 1699dt au lieu de 3599dt .

Les iPhone commercialisés par Orange sont compatibles avec le réseau 4G et bénéficient tous de la garantie Apple.

Pour retrouver toutes les informations relatives aux packs iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, rendez-vous dans une boutique Orange ou sur www.orange.tn.