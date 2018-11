La Fondation MTN CI lance la seconde édition de son projet Handibusiness

(MTN CI) - Après le succès de la première édition de son projet « Handibusiness », la Fondation MTN Côte d’Ivoire en collaboration avec la Direction Générale de la Protection sociale (DGPS) procèdera au lancement de sa deuxième édition ce vendredi 28 novembre 2018.

Le projet « Handibusiness » est une initiative qui vise à accompagner des personnes en situation de handicap (handicap moteur, handicap visuel, etc.) promoteur d’un projet d’entreprenariat, à travers la formation, le financement, l’exécution et le suivi de leurs projets afin de les aider à acquérir leur autonomie.

Cette deuxième promotion composée de quinze (15) entrepreneurs dont six (6) femmes s’adressera également aux personnes vivant avec un handicap visuel en plus des autres handicaps pour un coût global de vingt (20.000.000) millions de FCFA.

A travers le projet « Handibusiness », la Fondation MTN CI, la Direction Générale de la Protection sociale (DGPS) et Côte d’Ivoire Entreprise Développement (CIED) répondent non seulement à la problématique de la formation et autonomisation des entrepreneurs vivant avec un handicap, mais également à la mise en place d’un fonds de roulement à travers le remboursement à zéro (0) intérêt pour la pérennisation de cette initiative.

Intervenant au nom de la Fondation MTN CI, le Professeur Alexandre N’GUESSAN a exprimé toute sa fierté de voir ce projet se poursuivre pour la deuxième édition, et cela pour rendre la vie meilleure à ses bénéficiaires. Il a également salué les efforts de remboursement entamés par la première promotion d’entrepreneurs.

A noter que la première promotion comptait quant à elle, vingt entrepreneurs dont la quasi-totalité a réalisé à ce jour son projet et commencé le remboursement du financement afin de faire bénéficier de nouveaux promoteurs et lutter ainsi contre les freins et les idées reçues propres aux entrepreneurs porteurs de handicap.

Depuis 2007, la Fondation MTN Côte d’Ivoire a investi plus de 425 millions de F CFA dans le développement communautaire et l’entreprenariat au bénéfice des populations ivoiriennes.

Pour l’année 2018, le budget de la Fondation MTN CI se chiffre à 400.000.000 de FCFA.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'éducation, la santé et de l’entreprenariat. Enfin, elle s’investit également dans des réalisationsliées aux priorités nationales.

A propos de la DGPS

Conformément au décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des Membres du Gouvernement, l’une des missions majeures du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale (MEPS) est la mise en œuvre et le suivi de la politique sociale du Gouvernement en matière de promotion, de protection et d’insertion sociale des populations vulnérables notamment les personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de cette mission, le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale, à travers la Direction Générale de la Protection Sociale (DGPS), a décidé de mener des actions concrètes en signant des partenariats avec des structures partageant la même vision, notamment Fondation MTN Côte d’Ivoire et Côte d’Ivoire Entreprise Développement (CIED).

A propos de CIED

Côte d’Ivoire Entreprises Développement (CIED) est une association ivoirienne créée en 2012 par un groupe d’entrepreneurs et de cadres ivoiriens pour promouvoir l’entreprenariat, la formation professionnelle en gestion dans le secteur de l’informel et l’artisanat, et accompagner les entreprises. Elle met en oeuvre le Programme d’Appui aux Très Petites Entreprises du secteur de l’informel et de l’artisanat développé depuis 1998 par l’ONG française IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement).

L’IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement), reconnue d’utilité publique en France, a été créé en 1988 à l’initiative d’entrepreneurs et d’universitaires, il intervient dans trois grands secteurs d’activités :