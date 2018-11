Sénégal : Tigo confie l’extension de son réseau de fibre optique à Sagemcom

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile, Tigo Sénégal, a confié à la société française Sagemcom, spécialisée dans les terminaux communicants à haute valeur ajoutée, l’opération d’extension de son réseau de fibre optique. Cet investissement, la compagnie a expliqué qu’il traduit son engagement à accompagner les entreprises sénégalaises dans leur transformation digitale, donc dans leur développement. En effet, la densification de réseau que Tigo a engagé, signifie qu’un plus grand nombre de sociétés locales pourront jouir d’une connectivité de qualité, bénéfique à leurs affaires.

Au-delà du marché des entreprises, Tigo Sénégal cible également celui des particuliers avec sa fibre optique. L’entreprise voudrait élargir sa présence dans le segment de la fibre optique à domicile, en plein essor avec la demande des consommateurs pour une connectivité plus rapide. Le développement de nouveaux usages comme la vidéo en streaming, la télévision sur Internet, etc., en sont la cause. « Ce partenariat que nous venons de signer s’inscrit dans notre stratégie de déploiement de technologies innovantes qui permettront d’offrir des services numériques performants à nos clients particuliers et entreprises.», a expliqué Mass Thiam, le directeur général de Tigo Sénégal.

Tigo Sénégal détient actuellement, un réseau de fibre optique fort de 1 300 kilomètres. Selon l’entreprise télécoms, son extension cadre avec son ambition de connecter l’ensemble du Sénégal et de promouvoir l’Internet pour tous, conformément au Plan Sénégal Numérique 2025 du gouvernement.