Mozambique Telecom annonce la 4G d’ici la fin de l’année avec l’expertise de Huawei

(Agence Ecofin) - Mozambique Telecom, née de la fusion des entreprises publiques Telecomunicações de Moçambique (TdM) et Moçambique Celular (MCel), envisage de lancer la 4G dans le pays d’ici la fin de l’année. Le service sera d’abord accessible dans la capitale Maputo et ses environs, avant d’être étendu au reste du pays. Ce passage au très haut débit mobile se fera avec l’appui technique et financier de la société technologique chinoise Huawei.

D’après la société télécoms publique, l’investissement dans la 4G répond aux ambitions de modernisation de son réseau pour offrir aux consommateurs des services de téléphonie mobile de haute facture.

Avec les nouveaux besoins, la demande en connectivité à haut débit se fait de plus en plus forte au Mozambique. Même les ménages en réclame. Après le réseau mobile, Mozambique Telecom prévoit d’ailleurs de moderniser son réseau fixe pour satisfaire cette niche de marché.

En investissant dans le très haut débit mobile, Mozambique Telecom va concurrencer Vodacom et Movitel sur ce segment de marché. Les deux sociétés qui y sont présentes respectivement depuis 2018 et cette année, ne couvrent encore que la capitale et quelques localités environnantes.

Pour Mozambique Telecom, rien n’est encore perdu. La société publique peut investir dans l’extension de la zone de couverture de ses services 4G et rivaliser avec ses concurrents pour séduire des clients.

