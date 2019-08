Egypte: Orange installe un centre de service client dans le nouveau parc technologique d’Assiout

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et de la Technologie de l'Information, Amr Talaat, a procédé le 25 août 2019 à l’inauguration officielle du centre de service client de l’opérateur de téléphonie mobile Orange Egypt, construit dans le nouveau parc technologique d'Assiout. Selon Yasser Shaker, le président-directeur général de la société télécoms, l’infrastructure propose plus de 250 opportunités de formation et d'emploi aux jeunes d’Assiout et des gouvernorats voisins.

Amr Talaat a expliqué que l’ouverture du centre s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie égyptienne visant à attirer les investissements hors du Caire. Il a indiqué qu’elle reflète également les efforts du ministère des télécoms à offrir des opportunités d’investissement aux entreprises locales et internationales, à l’échelle nationale, afin de créer un environnement favorable aux entreprises et à l’incubation des innovations des jeunes.

Pour le ministre, l'ouverture du centre - qui est le fruit de l’accord de coopération signé en janvier dernier entre l’Agence de développement de l’industrie des technologies de l’information (ITIDA) et Orange Egypt, dans lequel l’entreprise s’est engagée à développer ses activités en Haute-Egypte - démontre que le secteur égyptien des TIC est capable d'attirer des investissements et que la jeunesse égyptienne est capable de convaincre les entreprises internationales.