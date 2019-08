Mauritius Telecom se lance dans le paiement mobile avec l’appui technique de PCCW Global

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications de Maurice, Mauritius Telecom, a lancé son service de paiement mobile à l’échelle nationale. Il a été officiellement inauguré le 24 août 2019 par le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

La solution, baptisée my.t money, fournit une amélioration à l’inclusion financière avec l’expertise et l’expérience de PCCW Global, la branche internationale de HKT, le principal fournisseur de télécommunications à Hong Kong.

Sherry Singh, le président-directeur général de Mauritius Telecom, a expliqué « qu’en termes de vision et d'ambition, Mauritius Telecom ne lance pas simplement un autre service. Nous avons l'intention de perturber de manière positive le secteur des paiements. Nous cherchons à effectuer un paiement rapide, simple et plaisant. 200 000 clients se sont déjà inscrits au lancement ; nous avons déjà 1000 marchands et plus de 200 partenaires de fidélité ».

Il a indiqué que le service « my.t money est une carte et une application mobile. Les deux sont liées pour aider le client à effectuer des paiements à travers le téléphone portable ».

Avec my.t money, les clients de Mauritius Telecom pourront transférer de l’argent instantanément à des proches, faciliter le partage d’une facture ou d’une addition entre amis ou membres d'une famille. Régi par Bank of Mauritius, le service de paiement est basé sur le cloud avec hébergement local pour les données sensibles du consommateur.