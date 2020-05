MTN reste la marque africaine la plus admirée, selon Brand Africa 100

(MTN Congo ) - MTN a le plaisir d'annoncer qu'elle reste la « Marque Africaine la plus Admirée » d'après les réponses spontanées des consommateurs dans l'enquête « Brand Africa 100 : Africa's Best Brands 2020 » publiée lundi. MTN est également la seule marque africaine dans le classement des Marques les plus admirées en Afrique.

Dans une enquête menée dans 27 pays, représentant environ 80% de la population et du PIB de l'Afrique, le groupe MTN est également considéré comme l'une des marques médiatiques les plus admirées du continent. MTN Mobile Money - grâce auquel MTN permet à plus de 35 millions d'Africains d'accéder à des services financiers - reste l'une des marques financières les plus admirées en Afrique. Le groupe a également maintenu sa position de leader dans la catégorie des fournisseurs de télécommunications.

« Nous sommes ravis de recevoir ces distinctions alors que le continent célèbre la Journée de l'Afrique », a déclaré le président et directeur général du groupe, Rob Shuter (photo). « Ils approuvent le travail que nous faisons pour bâtir un opérateur numérique, en faisant passer nos clients d'un monde centré sur la voix au monde des données mobiles, des services numériques et des services financiers en utilisant la puissance de l'internet ».

« Atteindre la meilleure marque sur nos marchés est un élément essentiel de notre stratégie BRIGHT. Je tiens à remercier tous nos clients et nos communautés pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Cela nous encourage à travailler plus dur chaque jour pour concrétiser notre conviction que chacun mérite les avantages d'une vie moderne et connectée ».

À propos du groupe MTN

Lancé en 1994, le groupe MTN est un opérateur de premier plan sur les marchés émergents, dont la vision est claire : offrir un nouveau monde numérique audacieux à nos clients dans 21 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Nous sommes inspirés par notre conviction que chacun mérite les avantages d'une vie moderne et connectée. Le groupe MTN est coté en bourse à la JSE d’Afrique du Sud sous le code d'actions "MTN". Nous poursuivons notre stratégie BRIGHT en mettant l'accent sur la croissance des activités liées aux données (data), à la technologie et au numérique.