Alexandre Froment-Curtil, PDG de Vodafone Egypt, annonce un investissement de 250 millions € dans le pays en 2020

(Agence Ecofin) - Pour la prochaine année, Alexandre Froment-Curtil (photo), le président-directeur général de l’opérateur de téléphonie mobile Vodafone Egypt, annonce un investissement de 250 millions d’euros dans le pays. Au cours d’un entretien accordé au site d’information menafn.com, il a déclaré que cet investissement, qui viendra s’ajouter aux près de 45 milliards de livres égyptiennes (2 509 085 372 dollars US) injectées par l’entreprise dans le pays au cours des vingt dernières années, témoigne de la confiance de la société dans le climat général du secteur national des télécommunications.

« Nous sommes très confiants en la dynamique macroéconomique de l'Egypte, y compris sur l'état général du pays, notamment la croissance du PIB, la population et les réformes économiques très vigoureuses entreprises au cours des trois ou quatre dernières années. Nous considérons ces réformes comme des réformes difficiles, mais les perspectives économiques du pays sont désormais très positives. Les réformes ont favorisé la confiance des entreprises dans le marché », a expliqué Alexandre Froment-Curtil.

Alors que la société attend toujours les fréquences supplémentaires sollicitées auprès de l’Autorité nationale de réglementation des télécommunications (NTRA) pour répondre à la forte demande en connectivité suscitée par la 4G, Alexandre Froment-Curtil a déclaré que la compagnie ne pense pas encore à la 5G.

« Pour l’Egypte, il est encore trop tôt, car il faut à la fois la technologie et l’infrastructure, et tout cela ne figure pas encore à l’ordre du jour. Fondamentalement, nous avons lancé la 4G depuis 2016, nous avons donc besoin de plus de temps pour étendre la 4G à tout le monde. Tant que tout le monde n'aura pas la 4G entre les mains - et je parle de l'ensemble de la population, pas seulement au Caire - nous ne devrions pas nous inquiéter de la 5G », a souligné le patron de Vodafone Egypt.